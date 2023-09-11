В Китае откроются два филиала Альфа-Банка

Альфа-Банк откроет свои филиалы в Пекине и Шанхае, сообщает пресс-служба банка.

«Для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем. Мы видим, что наши клиенты активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с КНР, и предлагаем им передовые решения», — рассказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Он отметил, что в 2023 году Альфа-Банк запустил сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортеров, упростил таможенное оформление, провел масштабный форум для автодилеров с фокусом на Китае.

«Открытие филиалов — логичное продолжение нашей стратегии. Мы уверены, что это поможет российским клиентам вести бизнес с Китаем еще эффективнее», — добавил Воейков.

В ближайшее время Альфа-Банк направит соответствующий комплект документов в Центробанк.