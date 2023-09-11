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Чиновникам Свердловской области поднимут зарплаты

С 1 октября чиновникам Свердловской области поднимут зарплаты

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С 1 октября зарплаты чиновников Свердловской области вырастут, следует из указа губернатора региона, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

«Увеличить ... с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — говорится в документе.

В региональном департаменте информполитики рассказали URA.RU, что индексация зарплат бюджетников производится каждый год в связи с инфляцией.

До этого газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов НИУ ВШЭ писала, что число работников средних и крупных предприятий в России, столкнувшихся с задержками заработной платы, снизилось с 2,5 млн человек в 2005 году до 10 тысяч в 2023-м. С 2005 года в России наблюдался устойчивый тренд на снижение задолженности по заработной плате.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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