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Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

ОАК: первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется провести до конца 2023 года. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года, и второй в первом квартале (следующего года. — «Газета.Ru»)», — заявил он.

Слюсарь также отметил, что в Иркутске готовится одновременно два самолета данного типа в импортозамещенном виде.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявлял, что авиационная промышленность в России может полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами к 2030 году.

В середине июля первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков отмечал, что независимая российская авиационная промышленность важнее, чем издержки на ее производство, следовательно государство продолжит субсидировать эту сферу.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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