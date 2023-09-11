Мутко выступил с предложением субсидировать ипотеку на большие квартиры

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил субсидировать ипотеку на покупку квартир большой площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что сегодня более 50% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, но они не подходят для семей с детьми. Для того, чтобы граждане покупали квартиры большой площади, Мутко предложил снизить ставки по ипотеке для таких объектов недвижимости.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем», — поделился чиновник.

До этого руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов рассказывал, что, принимая решение о выдаче ипотеки, банки, как правило, обращают внимание на кредитную историю заемщика, а также на род деятельности компании, в которой он работает.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.