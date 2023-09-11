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Песков спрогнозировал возвращение в Россию уехавших граждан

Песков: уехавшие из России с начала СВО граждане вернутся по мере роста рынка

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MSNBC/YouTube

Россияне, перебравшиеся в другие страны с началом специальной военной операции (СВО), вернутся на родину по мере того, как растущий рынок России будет становиться более привлекательным. Такое мнение в интервью РБК высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в экономическом плане у России все «неплохо», страна начала развиваться.

При этом Песков отметил, что у РФ, безусловно, есть трудности, их ощущают на себе граждане, учитывая недружественную атмосферу, которую вокруг страны пытается создать коллективный Запад.

«Но, несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявил, что экономика России в будущем году останется устойчивой.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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