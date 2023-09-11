Еврокомиссия снизила прогнозы экономического роста в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) вновь снизила прогнозы экономического роста в Европейском союзе и еврозоне на 2023-2024 годы на фоне продолжающегося роста инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

Как сообщили в понедельник в Брюсселе в летнем экономическом прогнозе ЕК, темпы расширения ВВП в странах ЕС в 2023 году оцениваются на уровне 0,8% против 1% в весеннем прогнозе. На 2024 год прогнозирован рост на 1,4% вместо ранее прогнозируемых 1,7%.

Для еврозоны показатели также снижены — до 0,8% в 2023 году (ранее 1,1%) и 1,3% в 2024-м (1,6%). По словам аналитиков ЕК, высокая инфляция негативно сказывается на потреблении населения, что и становится одним из факторов более слабого восстановления. Вместе с тем рынок труда пока остается стабильным благодаря росту занятости и заработной платы.

Пересмотр темпов роста происходит в то время, когда Европейский центральный банк готовится к принятию в четверг решения о том, повышать ли ставки, чтобы сдержать высокую инфляцию в Европе, или оставить ставки на прежнем уровне, чтобы предотвратить ухудшение экономической динамики.

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