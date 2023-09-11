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В Сбере рассказали о продвижении ESG-повестки

Сбер презентует во Владивостоке проект университетского умного кампуса

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сбер активно продвигает проекты, основанные на принципе ответственного отношения к обществу, природе и будущим поколениям, и с точки зрения существующих сегодня рейтингов является одним из лидеров по уровню развития ESG-практик в России. Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках ВЭФ-2023 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам замглавы компании, Сбербанк уделяет большое внимание теме ESG и проводит ряд мероприятий, нацеленных на снижение углеродного следа. В том числе оказывает помощь партнерам для того, чтобы они применяли у себя подобного рода инструменты.

«В прошлом году мы использовали действующие западные системы сертификации, которые подтверждают факты производства и покупки углеродной энергии, возобновляемой энергии для того, чтобы использовать эту энергию при производстве различного рода товаров. Мы использовали международные стандарты. Но в рамках политики импортозамещения с учетом того, что все эти игроки ушли с российского рынка, в достаточно короткие сроки создали у себя фактически национальную систему сертификации зеленой энергии и ее пилотировали, зарегистрировали в Росстандарте», — рассказал Станислав Кузнецов.

По его словам, это означает, что создан ресурс, когда любой участник рынка может предложить купить кому-то на рынке зеленую, возобновляемую энергию. И другой участник рынка эту энергию может приобрести для использования производства своих товаров.

«При этом мы подтверждаем факт и количество фактов покупки или продажи, а также количество этой энергии. Сертификат прикладывается фактически к другой документации, которая необходима для производства товаров и услуг. Это способствует снижению уровня углеродного следа по всей стране», — пояснил Кузнецов.

Он уточнил, что на Восточном экономическом форуме Сбер планирует заключить соглашения с руководством Республики Алтай и Сахалинской области, чтобы при их поддержке внедрять новую практику и сертификацию.

Также Кузнецов рассказал, что на полях ВЭФ-2023 будет проект университетского «умного кампуса».

В настоящий момент проект реализован в Дальневосточном федеральном университете.

«Мы сегодня здесь, на Дальнем Востоке, фактически имеем пример создания «умного кампуса», когда из одной точки можем эффективно управлять различными объектами инфраструктуры», — пояснил зампред правления Сбера.

Он уточнил, что на площадке форума Сбер предложит всем университетам страны посмотреть на новый продукт с точки зрения его надежной работы.

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