Сбер заработал почти 1 трлн рублей за 8 месяцев 2023 года

Сбер объявил финитоги за 8 месяцев, которые показали, что бизнес банка растет даже лучше прогнозов, сообщил президент, председателя правления Сбербанка Герман Греф.

«С начала года мы заработали 999 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%», - сообщил Греф.

По его словам, кредитный портфель вырос почти на 18% с начала года, при этом в августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне.

«Сильный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств. Сбер увеличил ставки по вкладам – так, максимальная ставка поднялась до 12%. В результате, средства физических лиц выросли почти на 2% за прошедший месяц. Мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», - подчеркнул Греф.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, результаты Сбера формируют базу для рекордных дивидендов.

«Результаты Сбера в очередной раз демонстрируют его лидирующие позиции в банковской системе, уверенный рост финансовых показателей сочетается с увеличением технологичности и клиентоориентированности. То, что прибыль вплотную приблизилась к 1 триллиону рублей, формирует базу для рекордных дивидендов и дальнейшего роста капитализации», — сказал он.

Как отметил главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий, Сбер демонстрирует опережающий рост.

«Мы считаем, что вышедший отчет показывает силу бизнеса Сбера даже в текущих условиях, когда идет рост инфляции, рост ключевой ставки, а также происходит девальвация рубля. Банк продолжает наращивать кредитный портфель, а также демонстрирует опережающий рост по всем метрикам», — сказал Донецкий.