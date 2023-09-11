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В России установят правила участия инвесторов в нацпарках

Правительство установит правила участия инвесторов в нацпарках до конца года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Правительство России закончит работу над порядком определения рекреационной емкости национальных парков, а также правил участия в инвестиционных соглашениях для осуществления рекреационной деятельности до конца 2023 года. Об этом на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает телеканал «360».

Вице-премьер напомнила, что в России уже вступил в силу закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Кабинет министров принял шесть актов в рамках данного документа, до конца года планируют принять еще восемь. По ее словам, новые правила позволят осуществлять рекреационную деятельность в соответствии с утвержденными планами и с соблюдением природоохранных требований.

«При разработке плана будут установлены территории, на которых допускается осуществлять рекреационную деятельность, земельные участки, на которых возможно строительство, и определены допустимые к созданию объекты. Важно, что строительство любых объектов не будет допускаться в заповедных и особо охраняемых зонах национальных парков», — сказала Абрамченко.

В России также планируют разработать повышенные экологические требования, которые будут применять при строительстве гостиниц, санаториев, визит-центров, площадок для занятий спортом, объектов питания, подъемников и канатных дорог, продолжила она. Это позволит не допускать, в том числе, складирования отходов или сброса неочищенных стоков.

11 сентября сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились на ВЭФ-2023 о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

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