Герман Греф рассказал о технологическом развитии Сбера

Сбер продолжает развиваться в технологической сфере. Об этом президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Он напомнил, что недавно Сбер открыл доступ к нейросети GigaChat для всех желающих.

«Недавно мы открыли доступ к нашей мультимодальной нейросети GigaChat для всех желающих и запустили новую линейку устройств умного дома на полностью отечественной платформе», — рассказал Греф.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В целях безопасности участников ВЭФ охота в Приморье запрещена.

Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Ранее Греф рассказал о планах Сбера превысить текущий прогноз по рентабельности капитала.