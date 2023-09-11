Греф сообщил о росте кредитного портфеля Сбера

Кредитный портфель Сбера вырос почти на 18% с начала текущего года. Об этом президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, розничный портфель прибавил 18,2%, а портфель кредитов юрлицам вырос на 17,6% с начала года.

«В августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне — мы выдали почти 3 трлн рублей кредитов», — отметил Греф.

Глава Сбербанка также добавил, что рост портфеля кредитных карт ускорился до 5,6% за месяц. Сильный рост кредитного портфеля удалось сбалансировать благодаря привлечению клиентских средств.

«Мы увеличили ставки по вкладам — так, максимальная ставка поднялась до 12%. В результате, средства физических лиц выросли почти на 2% за месяц», — заключил Греф.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.

Ранее Греф рассказал, что с начала текущего года Сбербанк заработал 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.