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В ЦБ рассказали об интересе иностранных банков открыть филиалы в России

Зампред ЦБ Гузнов: иностранные банки хотят открывать филиалы в РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил о заинтересованности иностранных банков в открытии филиалов в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Тема, связанная с тем, чтобы иностранные банки получили право, возможность открывать филиалы на территории Российской Федерации. <…> Есть конкретный инвестор, есть конкретные иностранные банки, которые испытывают заинтересованность в том, чтобы изменить формат своего присутствия на российском рынке», — сказал Гузнов.

Гузнов напомнил, что сейчас разрабатывается законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. По его словам, документ может быть принят в первом чтении уже в этом году.

Ранее регулятор внес это предложение в перечень инициатив по развитию финансового рынка. Предполагается, что открывать филиалы смогут банки из дружественных стран.

В 2013 году в России был введен запрет на открытие филиалов иностранных банков в связи с их конкурентными преимуществами. Теперь, в условиях санкций, регулятор меняет подход.

Недавно помощник Путина рассказал о преодолении пика ослабления рубля.

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