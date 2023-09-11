Глава ВТБ рассказал о финансовых проблемах в ОСК

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью РБК, что у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) есть финансовые проблемы.

По словам Костина, в компании была проведена проверка, которая выявила множество проблем, в частности «огромную финансовую дыру». Кроме того, специалисты выявили глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении. Корпоративное управление находится на низком уровне.

Глава ВТБ признал, что почти все государственные контракты ОСК с заказчиками оказались убыточными. Нет также единой достоверной финансовой отчетности.

«Сейчас ВТБ в своих оценках ориентируется на мнение основных заказчиков — Минобороны, «Росатома» и так далее. Банку дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности ОСК», — говорится в сообщении.

Костин стал председателем совета директоров ОСК в конце августа.

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