Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ВТБ рассказал о финансовых проблемах в ОСК

Глава ВТБ Костин: в ОСК существует «огромная финансовая дыра»

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью РБК, что у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) есть финансовые проблемы.

По словам Костина, в компании была проведена проверка, которая выявила множество проблем, в частности «огромную финансовую дыру». Кроме того, специалисты выявили глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении. Корпоративное управление находится на низком уровне.

Глава ВТБ признал, что почти все государственные контракты ОСК с заказчиками оказались убыточными. Нет также единой достоверной финансовой отчетности.

«Сейчас ВТБ в своих оценках ориентируется на мнение основных заказчиков — Минобороны, «Росатома» и так далее. Банку дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности ОСК», — говорится в сообщении.

Костин стал председателем совета директоров ОСК в конце августа.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях