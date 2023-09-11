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Роснедра ждут значимый прирост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке в течение 3-5 лет

Роснедра ждут значимый прирост запасов углеводородов на Дальнем Востоке

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Глава Роснедр Евгений Петров заявил на Восточном экономическом форуме, что в ближайшие 3-5 лет ожидается значительный рост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке благодаря новым открытиям. Об этом информирует ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время наибольшее количество поисковых работ по нефти и газу проводится в Якутии и Дальневосточном регионе. По словам Петрова, все открытия и приросты запасов ожидаются в ближайшем будущем в течение семилетнего периода геологического изучения. Поэтому в течение следующих 3-5 лет ожидается значительный рост запасов нефти и газа.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Россия на данный момент немного снизила экспорт электроэнергии в Китай. По его словам, это связано с аварийностью. Накануне Николай Шульгинов рассказал, что объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году будет ниже, чем в 2022-м.

Он также сообщил, что Москва проводит с Тегераном и Баку переговоры, касающиеся возможности экспорта 300 МВт электроэнергии с использованием имеющейся инфраструктуры через Азербайджан в Армению и далее в Иран.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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