Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей

Общий портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом по оценкам Сбера составляет не менее 2 трлн рублей, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Китайский бизнес уже имеет в России сильные позиции в таких сферах, как коммерческий и легковой транспорт, телекоммуникационное оборудование и потребительская электроника, участвует в важных промышленных и инфраструктурных стройках. Так, по нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом составляет не менее 2 трлн рублей, и это, конечно, не предел», - сказал он, выступая на деловой сессии Сбербанка «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста».

Ведяхин пояснил, что в эту сумму входят проекты в самых разных отраслях – от нефтегазовой до сельского хозяйства. Среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием, заявил Ведяхин.

«Сбер готов быть единым окном входа в Россию для китайского бизнеса. На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы идентифицируем не менее 7,5 тысяч компаний-резидентов с китайским участием», - сказал он.

Первый зампред правления Сбербанка уточнил, что поддержка китайских клиентов не ограничивается традиционными банковскими продуктами, но включает и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку. Он также рассказал, что в процессе строительства и развития собственного бренда Сбер в том числе ориентировался на опыт крупнейших игроков китайского рынка: Baidu, Alibaba и Tencent.

Ранее вице-президент, директор департамента управления делами Сбербанка Армен Мелконян рассказал в интервью WEALTH Navigator о том, как Сбер будет работать на новых деловых площадках в других странах, и оценил, какую пользу могут извлечь из форумов простой человек, общество и государство.