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Экс-замминистра финансов РФ Сторчак рассказал, что будет с единой валютой БРИКС

Экс-замминистра РФ Сторчак назвал два условия появления единой валюты БРИКС

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Shutterstock

Для появления единой валюты нужны соответствующие политические и экономические предпосылки. И если первые постепенно складываются, со вторыми сложнее. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак.

«Политические предпосылки для появления единой валюты БРИКС постепенно складываются, если об этом судить по высказываниям лидеров наших стран. С экономическими предпосылками сложнее. До такой глубины взаимного проникновения наших экономик, как это имело место в Совете экономической взаимопомощи, когда страны специализировались на выпуске для всех участников блока некоторых видов товаров (например, Болгария «отвечала» за электрокары, Венгрия — за автобусы, ГДР — за прототипы компьютеров и электронно–вычислительные машины), БРИКС еще далеко», — объяснил он.

Правда, по его словам, ситуация быстро меняется, а «потому диалог на тему единой валюты не может рассматриваться как излишество».

Совет экономической взаимопомощи — межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949 — 1991 годах. Создана по решению экономического совещания представителей Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. В рамках СЭВ действовала единая валюта – переводной рубль. Для работы с ним и организации многостороннего клиринга в торговле внутри СЭВ был учрежден Международный банк экономического сотрудничества. В нем были открыты счета в переводных рублях для уполномоченных странами–членами СЭВ банков. В том числе для предшественников ВЭБ.РФ — Внешторгбанка и впоследствии Внешэкономбанка.

1 сентября Сторчак заявил, что разговоры о создании единой валюты БРИКС на текущем этапе, скорее, утопия.

Ранее Сторчак рассказал, что будет с долларом.

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