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Эрдоган предложил Кремлю увеличить поставки зерна в Африку

Эрдоган предложил увеличить объем поставок зерна нуждающимся странам Африки

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Sunday Alamba/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил увеличить объем зерна, предназначенного для безвозмездных поставок нуждающимся странам Африки. Об этом сообщает ТАСС.

В начале сентября Россия, Турция и Катар договорились направить 1 млн тонн зерна в беднейшие государства Африканского континента. Однако, по словам Эрдогана, этого недостаточно, учитывая потребности африканских стран.

Глава Турции также выразил надежду на возобновление зерновой сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Он попросит генсека ООН направить России новое письмо с конкретными предложениями по ее реализации.

Накануне лидеры G20 призвали к полному выполнению договоренностей, включая обеспечение поставок российских удобрений. Москва заявляла, что ряд положений меморандума о ее экспорте не соблюдается.

Ранее сообщалось, что ООН не получила ответ России на предложения по зерновой сделке.

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