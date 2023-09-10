Турция может компенсировать России потерянный транзит в Европу

Россия и Турция обсуждают возможность создания газового хаба на территории Турецкой Республики. Об этом рассказал заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов в комментарии РИА Новости.

По его словам, такой хаб мог бы стать точкой формирования цены на газ, а также дополнительной газотранспортной инфраструктурой. Эксперт отметил заинтересованность России как в наращивании экспорта газа через действующие трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», так и в возможном участии в строительстве новых мощностей.

В октябре 2022 года президент Путин предложил создать газовый хаб в Турции после инцидентов на «Северных потоках». По его словам, это позволит компенсировать утраченные объемы транзита и обеспечить поставки газа в Европу.

На прошлой неделе Путин отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по проекту. Турецкий источник сообщил о планах активизировать работу в ближайшее время.

В настоящее время российский газ поступает в Турцию и дальше в Европу по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». В 2022 году объем поставок в Турцию составил 21,5 млрд кубометров.

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