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Названа сумма выплат Wildberries продавцам поврежденных товаров в Электростали

Wildberries выплатит продавцам поврежденных товаров в Электростали более ₽13 млн

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Wildberries завершила инвентаризацию поврежденных 20 августа товаров на складе в подмосковной Электростали и решила выплатить продавцам 13,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении маркетплейса, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Продавцы начнут получать компенсации с 11 сентября. Маркетплейс направит им детализацию выплат в еженедельном отчете за период с 4 по 10 сентября.

20 августа ливень повредил крышу склада Wildberries в Электростали. В компании подчеркнули, что в результате повреждения крыши вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет. На складе начались восстановительные ремонтные работы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильные ливни прошли в Москве в воскресенье, 20 августа, в столице выпало около трети месячной нормы осадков. Синоптик рассказал, что частные автоматические метеостанции в столице на северо-востоке Москвы и в Истринском районе уже зафиксировали до 28 мм осадков, что составило 35% от месячной нормы осадков, то есть «до трех ведер дождевой воды» на 1 кв. м.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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