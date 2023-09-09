Основатель Capital Group отсудил $2 млн у вдовы миллиардера Босова

Глава совета директоров девелопера Capital Group Павел Тё отсудил $2 млн у признанной иноагентом в России Катерины Босов (признана в РФ иностранным агентом), вдовы основателя «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Об этом сообщает РБК.

Эти деньги Тё одолжил Босов, когда она пыталась отстоять контроль в «Сибантраците». Женщина заняла у бизнесмена $2 млн в ноябре 2021 года, когда проходили судебные разбирательства с другими наследниками миллиардера Босова (в 2020 году занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд). Договор о займе стороны заключили на полгода в письменном виде. Но Босов не исполнила обязательств по договору и не вернула деньги в срок. Это стало поводом для судебной тяжбы. Иск Тё рассматривал Одинцовский суд Москвы.

Суд обязал Босов вернуть Тё полную сумму займа. Также истец потребовал выплаты накопившихся процентов, которые составили почти 21 млн рублей. Суд удовлетворил это требование частично и присудил 12,5 млн рублей и 60 тыс. рублей расходов на оплату госпошлины. Босов подала апелляцию на решение суда.

«Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем антрацита UHG (разновидность горного угля) и лидером в России по производству металлургических углей.

Ранее Босова связала признание ее иностранным агентом с фейковым интервью.