В ФРГ разочаровались ростом российской торговли

Германские эксперты разочарованы тем, что Россия «возвращается» в международную торговлю, несмотря на многочисленные антироссийские санкции со стороны Запада. Об этом сообщает издание Business Insider ссылаясь на отчет Кильского института мировой экономики.

«Это происходит несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля», — выразил мнение ученый из Германии Винсент Стамер.

Согласно информации издания, немецкие аналитики мониторили уровень активности трех крупнейших портов РФ в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске и пришли к выводу, что грузооборот там приблизился к максимуму с начала специальной военной операции России на Украине, то есть с февраля прошлого года.

По расчетам немецкой службы морских перевозок FleetMon, в российских портах существенно растет количество пребывающих контейнеровозов.

«Возросшая активность РФ стала заметна на торговых рынках», — отмечается в материале.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что торговое эмбарго стран Балтии не сможет ударить по экономике России, поскольку эти государства не используются Москвой в качестве посредников. По его словам, РФ сделала выбор в пользу сотрудничества с Турцией и Китаем.

Он добавил, что если эмбарго все же будет введено, Москва может отрезать снабжение стран Балтии, а они очень много покупают у России. По словам эксперта, эти ограничения могут погубить экономику балтийских государств.

Ранее у премьера Эстонии нашли связь с Россией.