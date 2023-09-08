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В Турции экс-главу криптобиржи приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

Суд в Стамбуле приговорил экс-главу криптобиржи Thodex к 11 тысячам лет тюрьмы

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hurriyet.com.tr

Суд в Стамбуле приговорил бывшего руководителя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество, руководство преступной организацией и отмывание денег. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что также виновными были признаны двое родственников Озера.

Перед вынесением приговора он подчеркнул, что «достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле» и не действовал бы так дилетантски, если бы Thodex была преступной организацией.

В апреле 2021 года турецкая криптобиржа Thodex объявила о временном закрытии в связи с «аномальными перемещениями средств на счетах». 

Против главы Thodex был подан иск, в котором указано, что аудитория криптобиржи насчитывает 400 тыс. человек, 390 тыс. из которых являются активными клиентами. Сам Озер в своем Twitter-аккаунте назвал обвинения необоснованными. Он утверждал, что приостановка операций случилась из-за кибератаки и с деньгами клиентов ничего не случилось. Озер также пообещал, что через несколько дней вернется в Турцию, чтобы урегулировать все возникшие вопросы.

Ранее стало известно предполагаемое дно стоимости биткоина.

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