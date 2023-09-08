Решение правительства КНР привело к снижению капитализации Apple

Из-за запрета Iphone для чиновников КНР капитализация Apple за два дня упала на 6,8% или на $200 млрд. Об этом пишет CNBC.

По данным телеканала, 6 сентября рыночная капитализация компании сократилась на 4%, а 7 сентября — еще на 3%.

Отмечается, что Китай был самым динамично растущим рынком сбыта продукции компании. Так, во втором квартале 2023 года, продажи выросли на 8% в годовом исчислении и составили $15,76 млрд.

Аналитик Bernstein Тони Сакконаги прокомментировал запрет на использование Iphone китайскими чиновниками, отметив, что он может также негативно повлиять на продажи среди других категорий потребителей в Китае (родственников чиновников и населения в целом) и может быть частью более широкой политики правительства КНР по поощрению сбыта отечественной продукции, в частности, Huawei Mate 60 Pro.

До этого стало известно, что Китай запретит iPhone миллионам госслужащих и сотрудников госфирм.

Ранее Bloomberg писало, что акции Apple пережили самое мощное падение за месяц.