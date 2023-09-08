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Дизайнер рассказала об импортозамещении мировых люкс-брендов

Дизайнер Киримова: российские бренды импортозаместили люкс-сегмент

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Shutterstock

Почти все европейские люкс-бренды покинули российский рынок, однако отечественным производителям удается отшивать вещи, которые ничем не отличаются от зарубежных марок одежды. Об этом в пресс-центре НСН рассказала председатель комитета индустрии моды, дизайнер Аника Керимова.

«Мы говорим о серьезных игроках, с которыми невозможно было конкурировать даже несколько лет назад. Сейчас люди поддерживают российские бренды, и мы действительно шьем такие вещи, которые ничем не отличаются от мировых производителей в люкс-сегменте», — сказала Керимова.

Что касается среднего сегмента и масс-маркета, по ее словам, на смену европейским производителям пришли китайские и индийские.

В августе эксперты российского бренда одежды Gloria Jeans рассказали «Газете.Ru», что офискор станет главным трендом осени 2023 года. Для составления образа рекомендуется обратить внимание на объемные блейзеры и жилеты с колледж-принтами, широкие брюки и юбки в складку, рубашки в оксфордскую полоску и пуловеры фактурной вязки, укороченные кардиганы и приталенные сарафаны.

Ранее дизайнеры назвали три актуальных тренда в одежде для школы.

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