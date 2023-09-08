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В Испании пообещали запретить импорт СПГ из России, если ситуация на Украине не изменится

Испанский министр Рибера: ЕС пока не планирует запрещать импорт СПГ из России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила в интервью агентству Reuters, что в настоящее время Евросоюз не планирует запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), но, если ситуация на Украине не изменится, сделает это.

«Я думаю, что рано или поздно, если ситуация в России и на Украине не изменится, это произойдет», — сказала она о возможном запрете импорта.

Рибера уточнила, что после прошлогодних потрясений Еврокомиссия и страны Евросоюза хотят понаблюдать за развитием событий в мирном ключе, чтобы избежать дополнительного беспокойства. Она отметила, что при необходимости запрет на импорт СПГ из России будет введен «быстрее, чем можно было бы ожидать».

Говоря о своей точке зрения, министр отметила, что ей «не нравится», что Испания является одним из крупнейших импортеров российского СПГ, но правительство не может найти правовую основу для запрета импорта российского СПГ без разрешения Европейского союза.

До этого постоянное представительство России при Евросоюзе сообщило, что Европейский союз не в состоянии полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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