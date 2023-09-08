Главы иностранных государств не приедут на ВЭФ

Согласно заявлению главы правительства Приморья Веры Щербиной, наиболее высокопоставленные иностранные участники Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году будут представлены Лаосом и Китаем. Она сообщила, что во Владивосток приедут вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Об этом пишет »Коммерсантъ».

По словам главы правительства Приморья, ожидаются гости из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сингапура. Также заявлены представители КНДР. Делегацию Мьянмы возглавит заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций генерал Мья Тун У. Послы Индии, Белоруссии, Казахстана, Сингапура и Филиппин возглавят делегации этих стран в Российской Федерации. Уровень делегаций Вьетнама и КНДР не уточняется.

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также отметил, что ожидается интересное обсуждение.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие будет организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В целях безопасности участников ВЭФ охота в Приморье запрещена.

Ранее в Кремле рассказали, что нюансы участия Путина в ВЭФ согласовываются