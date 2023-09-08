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Цены на лосося в магазинах РФ снизятся осенью

«Известия» сообщали о снижении цены на лосося в магазинах России этой осенью

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Благодаря проекту «Камчатская рыба», осенью федеральные сети начнут продавать лососей со скидкой от 10% до 25% по сравнению с текущей ценой. Реализация проекта предусматривает прямые закупки лососевых у рыбаков ретейлерами с минимальной наценкой. Об этом сообщает глава «Рыбного союза» Александр Панин, пишет газета »Известия».

В проекте примут участие гипермаркеты «Глобус», магазины «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей» и другие, сообщил Панин в интервью изданию. Компании подтвердили свое участие в проекте и отметили, что раньше они закупали рыбу из Камчатского края у дистрибьюторов, однако возникали проблемы с контролем качества товара, нестабильностью поставок и изменением цены. Участники проекта считают, что новая модель позволит решить эти проблемы.

Пресс-служба «Глобуса» заявила, что к середине сентября ассортимент гипермаркетов пополнится неркой и чавычей. «Х5» сообщила, что на данный момент не является участником проекта, но скоро может присоединиться. «Магнит» и «ВкусВилл» также подтвердили свое участие в проекте.

Согласно представителям «ВкусВилла», ожидается, что к концу осени в магазинах появится филе минтая и лососевых, а стоимость рыбы для покупателей может снизиться до 20-25%.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что участники ассоциации заинтересованы в сотрудничестве с поставщиками качественной продукции, включая прямые поставки от рыбаков. Проект вызвал заинтересованность федеральных ретейлеров, и большая часть из них уже принимает в нем участие, добавили в пресс-службе ассоциации.

Ранее сообщалось, что катамаран с россиянами начал тонуть у берегов Австралии после нападения акул.

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