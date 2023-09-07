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Американцы рассказали, что усугубило проблемы экономики США

Более 50% американцев считают, что политика Байдена усугубила проблемы экономики США

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Julia Nikhinson/Reuters

По данным опроса телеканала CNN и компании SSRS стало известно, что более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране.

Общий рейтинг одобрения работы Байдена составляет 39%, еще 58% опрошенных утверждают, что политика президента США усугубила экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, это на 8% больше, чем осенью 2022 года.

Около 70% респондентов предположили, что дела в США «идут плохо». 51% опрошенных заявили, что правительство должно прилагать больше усилий для решения проблем в США.

Согласно результатам опроса, рекордно низкое число американцев (28%) заявили, что Байден вызывает у них доверие, и лишь 26% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в марте, верят, что у Байдена достаточно сил и «сообразительности», чтобы эффективно исполнять обязанности президента.

До этого стало известно, что действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом в сфере экономики вызывают негативную реакцию у большинства американцев, согласно опросу Associated Press-NORC

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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