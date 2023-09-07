Россияне стали реже жаловаться на финансовые организации

В январе – июне этого года в Службу финансового уполномоченного, по предварительной оценке, поступило 70 685 жалоб россиян. Это на 8,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. Его слова приводит пресс-служба организации, «Газета.Ru» ознакомилась с ее пресс-релизом.

Основное количество жалоб поступило на страховщиков — 62 277. Но это на 8,3% меньше показателя прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на 3,7%, до 6 679. Еще 1 002 обращения россиян в службу поступило по поводу микрофинансовых организаций (минус 15%), 136 — по поводу кредитных потребительских кооперативов (минус 61,8%). Потребители услуг ломбардов направили 3 обращения против 15 в прошлом году.

«Динамика связана с тем, что за время работы института финансового уполномоченного – с середины 2019 года – финансовые организации стали менять бизнес-процессы и все больше применять клиентоориентированный подход в спорах с потребителями, разрешать проблемы на претензионной стадии», — прокомментировал Воронин.

В то же время россияне стали чаще жаловаться на негосударственные пенсионные фонды. В 2023 году в отношении НПФ поступило 73 обращения против 54 в 2022 году (рост на 35,2%).

Центробанк РФ в 2023 году фиксирует некоторый рост жалоб россиян на навязывание дополнительных услуг или излишние комиссии при выдаче кредита, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

Ранее «Газета.Ru» назвала основные нарушения прав россиян со стороны банков.