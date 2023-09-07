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Россияне стали меньше жаловаться финансовому уполномоченному

Количество обращений к финомбудсмену в I полугодии 2023 года сократилось на 8,4%

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По предварительным данным, в первом полугодии 2023 года в службу финансового уполномоченного поступило 70,7 тысячи обращений, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финомбудсмена.

По предварительным данным службы финансового уполномоченного, в первом полугодии 2023 года к ней поступило 70 685 обращений потребителей финансовых услуг. Это на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было зарегистрировано 77 187 обращений.

Как отметил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, основная часть жалоб в I полугодии 2023 года касалась страховых организаций – 62 277 обращений, что на 8,3% меньше по сравнению с январем – июнем прошлого года.

Также сократилось количество обращений в отношении банков (на 3,7%, до 6679 обращений), микрофинансовых организаций (на 15%, до 1002) и кредитных кооперативов (на 61,8%, до 136 обращений).

При этом выросло число жалоб на негосударственные пенсионные фонды – на 35,2%, до 73 обращений с 54 в I полугодии 2022 года.

По мнению Воронина, снижение количества обращений связано с тем, что со временем работы института финомбудсмена финансовые организации стали чаще разрешать споры с клиентами на досудебной стадии. За I полугодие 2023 года финансовый уполномоченный вынес по результатам рассмотрения обращений 48 983 решения.

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