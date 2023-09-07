В России резко подорожали бензин и дизель

Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, по итогам торгов четверга она превысила 66 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных торговой площадки.

«92-й» бензин в четверг подорожал на 1,14%, до 66 220 рублей за тонну. Новые максимумы устанавливает и бензин АИ-95, стоимость этой марки за день повысилась на 0,5%, до 76 876 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива обновила рекорд, поднявшись на 0,83%, до 69 122 рублей за тонну.

В августе и сентябре бензин и дизель практически ежедневно устанавливают очередные исторические максимумы. По мнению экспертов, это связано с сокращением выплат нефтяникам по «топливному демпферу». С 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года на 50% сокращаются выплаты по демпферу как за бензин, так и за дизельное топливо. В результате компании делают ставку на экспорт топлива. По версии российских властей, цены растут из-за увеличивающегося экспорта топлива, в том числе «серого», когда за границу поставляется бензин и дизель, купленные трейдерами для поставок на внутренний рынок.

Из-за роста оптовых цен автозаправочные станции в России стали приносить их владельцам убытки. На начало этого месяца маржа (разница между выручкой и затратами на закупку топлива и работу заправки) для бензина АИ-95 составила минус 2 рубля за литр, а АИ-92 — минус три рубля.

Росстат сообщал, что в июле стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 2% по сравнению с июнем. Всего с января цена литра бензина на заправках выросла на 4,8%, а литра дизельного топлива — на 0,6%.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила «Газете.Ru», что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизеля — 64,61 рубля.