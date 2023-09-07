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В России могут вырасти цены на услуги такси

ЦСР: с российского рынка может уйти треть таксистов из-за высоких цен на ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

С российского рынка может уйти до трети таксистов из-за высоких цен на ОСАГО, сообщили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

По информации центра, доходы отрасли могут сократиться на 380 млрд рублей. Заработок самих таксистов может упасть на 195,9 млрд рублей, а цены на перевозки вырастут на 30%.

Заместитель генерального директора ЦСР, директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова отметила, что для решения проблемы нужны принципиально новые платформенные решения в сфере обязательного гражданского автострахования водителей такси.

До этого «Известия» со ссылкой на письмо, направленное в адрес главы МВД Владимира Колокольцева, писали, что национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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