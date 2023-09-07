Российским банкам предрекли рекордную прибыль

Российские банки по итогам 2023 года могут получить рекордную чистую прибыль — 2,6 трлн рублей и более. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Предыдущий рекорд был достигнут в 2021 году, тогда банки заработали 2,37 трлн рублей. В прошлом году их прибыль резко упала до 203 млрд рублей. Но уже за январь-июнь 2023 года банки заработали 1,7 трлн рублей, следует из данных Центробанка РФ.

Позитивная тенденция связана с тем, что доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии этого года достиг почти 800 млрд рублей, считают специалисты АКРА. За аналогичный период 2022 года банки получили убыток в 1,3 трлн рублей.

«Даже при нейтральном результате операций на валютном рынке сохранение способности кредитных организаций к получению процентного и комиссионного дохода в объеме, сопоставимом с показателем первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 триллиона», — говорится в обзоре агентства.

ЦБ в своем обзоре банковского сектора, опубликованном в четверг, спрогнозировал, что российские банки по итогам 2023 года заработают более 2,4 трлн рублей.

Ранее Сбер назвал сумму налога на сверхприбыль, которую перечислит в федеральный бюджет.