Названа причина снижения уровня бедности в России

Уровень бедности в России снизился на фоне роста номинальной зарплаты в апреле-июне 2023 года на 115,3% и низкой безработицы. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда при Министерстве труда РФ (ВНИИ труда).

«Наибольший вклад в благосостояние семей вносят трудовые доходы. Традиционно их доля наиболее значительна в структуре доходов населения. Одновременно мы фиксируем рекордно низкую безработицу и рост вовлеченности в занятость», — привела заявление гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина пресс-служба организации.

Численность работающего населения и трудовых доходов растет, что приводит к снижению уровня бедности, подытожил эксперт. Также вклад в этот процесс вносит господдержка, в том числе различные пособия.

По данным ВНИИ труда, среднедушевые денежные доходы населения по итогам второго квартала этого года составили 47 798 рублей. По сравнению с апрелем-июнем 2022 года они выросли на 8,2%. Реальные денежные доходы населения во втором квартале 2023 года повысились на 5,3% по сравнению с прошлогодним показателем.

До этого Росстат сообщил, что численность россиян с доходами ниже границы бедности в апреле-июне 2023 года составила 15,7 млн человек, или 10,8% жителей страны. Во втором квартале прошлого года таковых было больше на 1,9 млн человек.

Ранее сообщалось, на сколько вырастет минимальный размер оплаты труда к 2024 году.