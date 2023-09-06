В Японии начали падать цены на подержанные автомобили

Цены на подержанные автомобили в Японии в августе продолжили снижение на фоне ужесточения правил экспорта машин в РФ. Средняя стоимость на аукционах составила 1 млн иен, опустившись на 6,9% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японской компании USS.

Это уже второй месяц подряд, когда наблюдается падение цен после роста во время пандемии. Эксперты связывают тенденцию с введением в силу 9 августа запрета на поставки в Россию авто с двигателем свыше 1,9 л и гибридных машин.

Ранее РФ была крупнейшим зарубежным рынком сбыта подержанных японских авто, на ее долю приходилось 20% всех поставок. Новые ограничения, по прогнозам, могут коснуться половины объемов.

Из-за запрета излишки машин будут перераспределяться на внутренний рынок, что создаст дополнительное предложение и окажет давление на цены. В 2022 году поставки новых авто из Японии в РФ упали практически до нуля.

В конце августа стало известно, насколько подорожали японские автомобили в РФ после введения новых санкций.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в России было выпущено 41 100 автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем за такой же месяц прошлого года.