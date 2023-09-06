В Ижевске мужчина сделал фальшивые деньги из бумаги и скотча

Безработному из Ижевска удалось трижды сбыть в торговых центрах фальшивые купюры, распечатанные на цветном принтере и склеенные скотчем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Удмуртии.

Убедительность фальшивкам придавали наклеенные поверх скотча элементы из металлизированной ленты. При обыске в доме мужчины нашли 12 фальшивых купюр. Его отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

До этого в Жуковском задержали мужчину, который похитил деньги из магазина, пробив дыру в стене отверткой.

«Мужчина похитил из кассы более 18 тысяч рублей и покинул помещение таким же способом», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

40-летнего злоумышленника удалось задержать на входе в метро Ясенево, правоохранителям он сообщил, что успел потратить все деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

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