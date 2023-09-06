В России предложили ввести персональную ответственность за невыплату дивидендов

Глава наблюдательного совета Московской биржи, бывший первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов предложил ввести персональную ответственность членов совета директоров компаний в случае нарушения дивидендной политики. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Швецова, эти меры нужны для защиты прав миноритарных акционеров в России.

«Много норм, которые заставляли бы совет директоров учитывать интересы миноритариев, включая персональную ответственность, в случае нарушения дивидендной политики — такое тоже возможно», — рассказал он журналистам в кулуарах форума РБК «Capital markets: Россия».

По словам Швецова, также необходимы меры, предусматривающие «жесткость в отношении раскрытия информации, достоверности, полноты, сроков, качества аудита, соблюдения кодекса в части независимых директоров и корпоративного управления» компаний, работающих в России.

В прошлом году от распределения прибыли отказались несколько крупнейших российских компаний. Они объяснили свое решение зарубежными санкциями, слабыми финансовыми результатами и корпоративными проблемами. Для инвесторов это стало неожиданностью, решение негативно повлияло на котировки компаний. В частности, от выплат дивидендов отказался «Газпром».

Ранее Минфин и ЦБ смягчили условия выплаты дивидендов инвестирующим в РФ иностранцам.