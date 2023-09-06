Стало известно, когда сельская ипотека вновь заработает

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о планах возобновить выдачу ипотечных кредитов для села в 2024 году. Об этом он заявил в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что 25 августа банки приостановили выдачу сельской ипотеки после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. Однако в 2023 году Минсельхоз планирует вернуть льготное кредитование фермерам через дополнительное финансирование в рамках подготовки нового бюджета. Также Патрушев заявил, что до конца года ведомство намерено возобновить выдачу инвестиционных и краткосрочных кредитов аграрным предприятиям. Министр выразил уверенность, что денежные ресурсы будут найдены в обозримом будущем.

Патрушев подчеркнул, что поддержка АПК в форме льготного кредитования имеет первостепенное значение, поскольку способствует развитию сельского хозяйства.

В начале августа в Минсельхозе РФ заявили о незначительной продовольственной инфляции.

Ранее Минсельхоз России допустил рост цен на зерно в будущем.