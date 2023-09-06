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В Польше рассказали о борьбе за продление запрета ЕС на ввоз украинского зерна

При отказе ЕС продлить запрет на ввоз зерна с Украины Польша примет свои меры

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Global Look Press

В том случае, если руководство Европейского Союза не продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября, Польша может быть готовой к принятию мер одностороннего характера. Об этом заявил представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский, сообщает PAP.

«Мы боремся на уровне Евросоюза, чтобы продлить этот запрет. Если же окажется, что он не будет введен, то мы также готовы предпринять односторонние меры», — приводит Polska Agencja Prasowa комментарий Шинковского.

Как добавил государственный служащий, 15 сентября польские крестьяне могут быть спокойны, так как отдельные решения принимаются в их интересах.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерну являются многосторонним процессом.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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