Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Одна из известных служб доставки в России опровергла продажу бизнеса конкурентам

«360»: российская служба доставки DPD опровергла продажу бизнеса конкурентам

close
100%
Depositphotos

Информация о том, что французская группа GeoPost начала переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD конкурентам, не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственные источники в компании.

«Нам сообщили, что эта информация является фейком. GeoPost принципиально не ведет переговоров с конкурентами, и это было ее позицией с самого начала», — поделились сотрудники DPD.

По их словам, руководители DPD призвали не доверять фейкам. Предполагается, что распространять такие слухи могли конкуренты. В компании заверили, что работа DPD с клиентами, подрядчиками и сотрудниками продолжается без каких-либо изменений.

Служба доставки DPD в России относится к международному холдингу GeoPost. С помощью нее можно доставить товары в 200 странах мира. О продаже DPD до этого сообщили источники «Коммерсанта» на рынке. По данным газеты, переговоры якобы ведутся с крупными логистическими операторами ПЭК и «Деловые линии».

В конце августа Нидерландский пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе «Арнест». Сумма сделки составила €1 за 100% акций.

Ранее сообщалось, что иностранным компаниям стало сложнее продавать бизнес в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях