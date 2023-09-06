Одна из известных служб доставки в России опровергла продажу бизнеса конкурентам

Информация о том, что французская группа GeoPost начала переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD конкурентам, не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственные источники в компании.

«Нам сообщили, что эта информация является фейком. GeoPost принципиально не ведет переговоров с конкурентами, и это было ее позицией с самого начала», — поделились сотрудники DPD.

По их словам, руководители DPD призвали не доверять фейкам. Предполагается, что распространять такие слухи могли конкуренты. В компании заверили, что работа DPD с клиентами, подрядчиками и сотрудниками продолжается без каких-либо изменений.

Служба доставки DPD в России относится к международному холдингу GeoPost. С помощью нее можно доставить товары в 200 странах мира. О продаже DPD до этого сообщили источники «Коммерсанта» на рынке. По данным газеты, переговоры якобы ведутся с крупными логистическими операторами ПЭК и «Деловые линии».

В конце августа Нидерландский пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе «Арнест». Сумма сделки составила €1 за 100% акций.

Ранее сообщалось, что иностранным компаниям стало сложнее продавать бизнес в России.