Генеральный директор «Цифровой экономики» оценил перспективы нейросети Сбера

Сервис GigaChat от Сбера способен изменить технологический ландшафт во всем мире. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Сбер, как один из ведущих технологических лидеров страны, продолжает создавать и совершенствовать сервисы, которые вносят большой вклад в развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта нашей страны. Если брать глобальнее – такие технологии укрепляют технологический суверенитет и ведут страну к технологическому лидерству», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день российские технологические компании имеют потенциал быть на передовой технологической гонки, и Сбер является ярким примером.

«Мы видим, как на наших глазах создается целая экосистема ИИ-сервисов», — добавил эксперт.

Напомним, в разработке модели принимали участие команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari.

«Такое отраслевое взаимодействие, привлечение лучших отраслевых экспертов — очень верные шаги на пути к импортонезависимости, созданию собственных передовых технологических продуктов, отвечающих мировым трендам», — считает Плуготаренко.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Сбер открыл для всех желающих доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat. Сервис умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, создавать тексты различного жанра и картинки на основе описаний благодаря встроенной нейросети Kandinsky.