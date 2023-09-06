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Две новые станции Солнцевской линии метро обеспечили мобильной связью

На станциях «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» запустили сеть мобильной связи

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Shutterstock

Цифровая экосистема МТС обеспечила мобильной связью и скоростным мобильным интернетом две новые станции Солнцевской линии московского метрополитена, первой в России соединившей метро с аэропортом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сеть мобильной связи на открывшихся 6 сентября станциях «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» позволит максимальному количеству пассажиров пользоваться мобильными голосовыми услугами и интернетом с первых дней работы станций. В первые часы работы новых станций, средняя скорость передачи данных на платформах приблизилась к 180 Мбит\с, пиковая – превысила 474 Мбит/с.

«Аэропорт Внуково» - первая станция московского метрополитена, соединяющая подземку с воздушными воротами столицы. Учитывая важность этого участка Солнцевской линии для связности транспортной инфраструктуры Московского региона, мы запускаем первую очередь нашей сети одновременно со сдачей новых станций», – комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

По его словам, теперь абоненты смогут свободно пользоваться качественными голосовыми услугами, скоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами при стабильном сигнале и широком покрытии.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что новую станцию метро «Аэропорт Внуково» в Москве, находящуюся в одноименном международном аэропорту, откроют для пассажиров 6 сентября.

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