Стало известно, сколько Молдавия хочет заплатить «Газпрому» за газ

Молдавия согласилась заплатить «Газпрому» только $8,6 млн из общего долга в $709 млн по итогам проведенного аудита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Молдавии Виктора Парликова.

По его словам, аудит показал, что из $709 млн, озвученных «Газпромом» в качестве задолженности, документально подтверждены лишь $8,6 млн. Еще $276 млн ни российская, ни молдавская сторона не смогли подкрепить документами.

Парликов отметил, что $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Молдавия намерена оспорить в суде бóльшую часть задолженности.

Ранее «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за невыполнения условий контракта. Соглашение предусматривало обязательный аудит долгов в 2022 году.

Впервые о задолженности Молдавии в стало известно в октябре 2021 года на фоне газового кризиса в Европе. Тогда «Газпром» назвал сумму долга в $709 млн.

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