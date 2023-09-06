Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На поддержку пострадавшего от паводка малого бизнеса Приморья будет направлено 400 млн

Пострадавший от паводка малый бизнес Приморья получит 400 млн рублей

close
100%
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина на внеочередном заседании краевого законодательного собрания заявила, что меры поддержки субъектам малого предпринимательства, пострадавшим от паводка в регионе, составят около 400 млн рублей, сообщает ТАСС.

По словам Щербины, в крае пострадали объекты образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас идет активная работа с субъектами малого предпринимательства. Первый вице-губернатор сказала, что поддержка пострадавшему от стихийного бедствия малому предпринимательству составит около 400 млн рублей. Она подчеркнула, что это цифра может в дальнейшем возрасти.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный региону тайфуном, составил около 10 млрд рублей. Во всех пострадавших районах сейчас работают специальные комиссии, оценивающие понесенный ущерб.

Выплаты гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже начались. По предварительным данным, на такие выплаты пойдут около двух млрд рублей.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях