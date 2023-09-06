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Официального обсуждения 12-го пакета санкций против России в ЕС не начинали

Газета «Известия» сообщила, какие новые санкции против России обсуждаются в ЕС

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Pool Reuters

Официально Совет Европейского союза в настоящее время не обсуждает новые санкции против России, но предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев. Об этом сообщил депутат Европарламента из Германии Гуннар Бек в интервью для газеты «Известия».

В предложениях обсуждаются возможные санкции в отношении третьих стран, которые помогают России обходить имеющиеся ограничения, особенно в сфере продажи и перепродажи нефти и газа. Также рассматривается вопрос о введении персональных ограничений в отношении представителей «Ростатома» и создании правовой основы для конфискации свыше €200 млрд замороженных российских активов в ЕС. Кроме того, обсуждается возможность ограничений на товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства ракет в России.

Несмотря на то, что в прошлом году ЕС ввел ряд санкций против России, начиная с этого года удалось согласовать всего два пакета ограничительных мер. Представители Европарламента отмечают, что процесс принятия новых санкций идет медленно, так как идеи по этому вопросу исчерпаны.

Тем не менее, все введенные санкции не смогли достичь своей цели — нанести ущерб российской экономике, говорится в материале издания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данные, включая информацию Всемирного банка, свидетельствуют о росте российской экономики, несмотря на санкции.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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