Эксперты назвали возможные мотивы банкротства российской дочки Google

Компания Google предпринимает очередную попытку проигнорировать требования российского законодательства, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, комментируя информацию о том, что в российской «дочке» Google выявлены признаки преднамеренного банкротства.

«Руководство Google прикладывает все усилия, чтобы остаться безнаказанным, и для этого идет на очередные преступления», — заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий напомнил о том, что в Российской Федерации фиктивное и преднамеренное банкротство является прямым нарушением закона.

«Считаю, что правоохранительным органам необходимо провести тщательное расследование фактов и в случае, если подозрения подтвердятся, привлечь должностных лиц Google к уголовной ответственности», — сказал депутат.

Как отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Виктория Федосова, компания Google изначально так и не открыла полноценного представительства.

«Взаимодействие велось через «дочку», которую и начали «сливать» после того, как логичным продолжением их политической кампании стали многомиллиардные штрафы», — заявила эксперт, добавив, что рычагов влияния на Google LLC, американскую головную структуру, у России нет.

Виктория Федосова считает, что после банкротства «дочки», к которому компания постепенно ведет уже с 2022 года, фактически активов в нашей стране не останется. Спрашивать, по ее словам, будет не с кого.

«Выполнять местное законодательство Google и раньше не собирался, нарушая права и пользователей-зрителей, и рекламодателей, ведя политическую кампанию по указке властей США, распространяя фейки в Рунете. И когда не останется механизмов воздействия на сервис, не исключаю, что российские власти применят замедление трафика против сервисов Google или их полную блокировку, в том числе YouTube», — добавила эксперт.

Она отмечает, что российские частные структуры, с которыми Google нарушал условия рекламных контрактов, могли бы «погнаться» в международный арбитраж, иски суды обязаны рассмотреть. Однако институты по большей части расположены в Европе и США, где за такие дела могут не взяться или же быстро закрыть по политическим причинам.

5 сентября стало известно, что в компании «Гугл» — российской «дочке» Google, выявлены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее уведомление временный управляющий разместил на портале «Федресурс».