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Стоимость нефти марки Brent превысила $91 впервые с прошлого года

Cтоимость фьючерсов на Brent поднялась выше $91 впервые с 17 ноября 2022 года

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Sue Ogrocki/Reuters

По состоянию на 18:41 мск ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на уровне $91,05 за баррель. Об этом свидетельствую данные биржи ICE.

Цена октябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,74%, до $87,89 за баррель. Рост цен произошел после заявлений о продлении сокращений Саудовской Аравией и Россией на 1 млн и 300 тыс. баррелей соответственно.

В частности, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о продлении дополнительного снижения добычи на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Это решение принято для стабилизации ситуации на рынке.

Саудовская Аравия также объявила о продлении сокращения на 1 млн баррелей в сутки. В октябре-декабре добыча в королевстве составит около 9 млн баррелей в день.

Ранее аналитик Гэри Росс прогнозировал, что к концу года цены на нефть могут вырасти до $90-100 на фоне восстановления спроса в Китае.

Ранее в России объяснили рекордный рост цен на нефть.

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