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Пользователи благотворительной платформы Сбера совершили более 225 тыс. пожертвований

Благотворительная платформа Сбера собрала более 150 млн рублей в 2023 году

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Depositphotos

За 8 месяцев 2023 года на благотворительной платформе «СберВместе» закрыто 222 сбора. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Сбера.

Физические и юридические лица совершили более 225 тыс. пожертвований, подсчитали в «СберВместе». При этом значительно выросло число пожертвований от клиентов Сбера.

«Мы рады, что число пожертвований через платформу «СберВместе» и суммы перечисляемых средств ежегодно растут. Это говорит о том, что людей, готовых откликнуться на чужую боль и поддержать в трудной ситуации, становится все больше. В Международный день благотворительности хочется выразить надежду, что этот тренд в нашем обществе сохранится. Ведь сегодня стать благотворителем очень просто, а диджитализация процесса делает его максимально прозрачным и легким», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, на платформе представлена 271 НКО, которой можно оформить пожертвование. Также он подчеркнул, что каждый фонд проходит проверку, и Сбер выступает гарантом того, что все совершенные пожертвования дойдут до адресата и будут использоваться только по назначению.

Всего с начала 2023 года через «СберВместе» было собрано более 150 млн рублей от физических и юридических лиц. Собранные средства будут направлены на решение конкретных запросов.

Также на платформе размещены истории тех, кому нужна помощь. У всех есть возможность выбрать то, что наиболее им откликается.

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