В «Башнефти» рассказали об эффективности программы энергосбережения

Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Башнефти», которая входит в структуру «Роснефти», составил 515 млн рублей за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

Около 70% экономического эффекта обеспечил основной оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа «Башнефть-Добыча». Предприятие сэкономило 343 млн руб., что эквивалентно 10 тыс. тонн условного топлива.

«Применение корпоративной информационной системы «Мехфонд» позволило проводить индивидуальный подбор энергоэффективного дизайна оборудования. В результате на каждой скважине, оснащенной установками электроцентробежных насосов, удалось добиться экономии 9,8 млн квт*ч электроэнергии», — говорится в сообщении.

При это добывающий актив «Башнефти» в ХМАО «Соровскнефть» в рамках программы энергосбережения сэкономил более 39 тонн условного топлива, или 15,5 млн рублей. Это в 2,5 раза превышает запланированные показатели. Большая часть экономии достигнута за счет внедрения электродвигателей с повышенным напряжением и применения электроцентробежных насосов с повышенным КПД. Кроме того, «Башнефть-Полюсе» в 1 квартале 2023 года удалось снизить потребление электроэнергии на 540 тыс. квт*ч.

Также отмечается, что эффект от реализации программы энергосбережения на нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти» составил 27,8 тыс. тонн условного топлива, что в денежном выражении составило более 150 млн руб. При этом был перевыполнен план по экономии на 14 тыс. тонн условного топлива, или на 64 млн руб. Результат достигнут благодаря повышению эффективности работы котельно-печного оборудования, снижению потребления топлива, оптимизации электрических нагрузок на установках, а также установке современных отечественных трансформаторов с автоматической системой управления.

На объектах «Шкаповского ГПП» энергоэффективность удалось повысить благодаря оптимизации тепловых процессов и электрических нагрузок, увеличению эффективности применения топлива и сокращению ремонтных затрат. За 1 полугодие 2023 г. эффект составил 745,8 тонн условного топлива, в денежном выражении – 6 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Башнефть в первом полугодии 2023 года направила на реализацию природоохранных проектов более 3,6 млрд рублей.