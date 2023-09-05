Минфин вернулся к покупкам валюты

Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 млрд рублей в день. Об этом говорится в сообщении министерства.

Всего на эти цели будет направлено 276,16 млрд рублей. Это в 7 раз больше, чем в августе, когда ежедневные покупки составляли 1,8 млрд рублей. При этом Банк России до конца 2023 года не будет «зеркалировать» операции Минфина на рынке, чтобы снизить волатильность. Отложенные покупки регулятор сможет осуществить в 2024 году и позже.

Решение об увеличении объемов принято на фоне ожидаемого Минфином роста нефтегазовых доходов бюджета на 279,12 млрд рублей в сентябре по сравнению с августом.

Аналитики «БКС-Экспресс» считают, что операции по покупке золота и валюты не будут транслироваться Банком России на внутренний валютный рынок. Это означает, что влияния на курс рубля эти операции не окажут. «На долгосрочной дистанции операции Минфина с юанями в рамках бюджетного правила должны обеспечивать сбалансированную бюджетную политику, а также сглаживать валютные колебания, обусловленные изменениями в нефтегазовом экспорте», —отметили эксперты.

В середине августа Банк России продолжил продажу валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.